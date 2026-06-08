circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, investita e uccisa in viale Isacco Newton: morta una donna di 89 anni

Tragico incidente stradale nei pressi nella zona di Monteverde-Colli Portuensi: l'anziana è stata travolta da una Fiat Panda guidata da un 78enne

Roma, investita e uccisa in viale Isacco Newton: morta una donna di 89 anni
08 giugno 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 89 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in viale Isacco Newton, nel quadrante sud-ovest di Roma. Il tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, all'altezza del civico 65, nella zona di Monteverde-Colli Portuensi. Secondo le prime informazioni, l'anziana stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta da una Fiat Panda condotta da un uomo di 78 anni.

CTA

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per la donna, cittadina italiana, non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Il conducente della vettura si è fermato immediatamente dopo l'impatto ed è stato accompagnato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito, compresi i test alcolemici e tossicologici previsti in questi casi.

La Polizia Locale sta lavorando per chiarire tutti gli aspetti dell'accaduto e verificare le circostanze dell'investimento. L'incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso e i rilievi degli agenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente stradale investimento incidente roma oggi incidente roma incidente colli portuensi roma incidente viale isacco newton
Vedi anche
Profumo di formiche, di officina meccanica e anti-malocchio, in fiera le fragranze più bizzarre - Video
Maxi blitz antimafia a Catania, 20 arresti. Sequestrati kalashnikov e pistole - Video
News to go
Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15
Maxi incendio in capannone industriale a Pisa, l'intervento dei Vigili del Fuoco - Video
Terremoto nelle Filippine, paura in una scuola elementare: il momento del crollo di una tettoia - Video
Trump sbotta e abbandona intervista: "La stampa è corrotta" - Video
Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi
Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo - Video
Jovanotti chiama il vescovo sul palco: "Benedica il popolo, ne abbiamo bisogno"
Cobolli-Zverev finale Roland Garros, Russell Crowe tifa per il tedesco
Cancelli di Ostia, il sopralluogo del sindaco di Roma Gualtieri - Video
Ostia, incendio allo stabilimento Oasi: ipotesi dolo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza