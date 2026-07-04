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Treviso, moto tampona auto a Salgareda: coppia muore sul colpo

Lungo la strada arginale del Piave che conduce al mare. Le vittime avevano 37 e 32 anni

Un'ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
Un'ambulanza - (Fotogramma/Ipa)
04 luglio 2026 | 22.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una coppia a bordo di una moto Bmw è morta sul colpo oggi in un gravissimo incidente stradale avvenuto a Salgareda (Treviso), lungo la strada arginale del Piave che conduce al mare. A perdere la vita Francesco Paolo Fecarotta, 37 anni, e Jessica Laface, 32 anni, entrambi di Villorba.

I due erano a bordo della loro moto, quando hanno tamponato l’auto che li precedeva, una Dacia Sandero. Il violento impatto ha spezzato la moto in due, facendo volare la ruota anteriore per decine di metri e sbalzando i due motociclisti a terra lungo la strada dove hanno trovato immediatamente la morte. Inutile l'intervento del Suem 118. L’automobilista è ora indagato per omicidio stradale dalla Procura di Treviso e i due mezzi sono stati messi sotto sequestro.

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treviso news incidente stradale salgareda cronaca news treviso salgareda moto coppia
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