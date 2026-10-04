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Dramma a Pescara, pullman travolge pedone nel terminal bus: morta una donna

Sul posto la polizia che sta vagliando le immagini di sorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

Dramma a Pescara, pullman travolge pedone nel terminal bus: morta una donna
04 ottobre 2026 | 11.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia questa mattina nell’area del terminal bus a Pescara, dove una donna è morta dopo essere stata investita da un pullman extraurbano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Danilo Palestini, insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco.

I soccorritori hanno prestato assistenza, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La polizia locale è ora impegnata nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e nell’accertamento delle eventuali responsabilità.

Gli agenti stanno eseguendo i rilievi nell’area del terminal e hanno già acquisito le ﻿immagini disponibili, che saranno analizzate per ricostruire quanto accaduto.

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incidente pullman pescara incidente oggi pescara terminal bus pescara
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