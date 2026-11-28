L'intelligenza artificiale come opportunità per ridurre il divario digitale accumulato dall'Italia rispetto ai principali competitor internazionali. Andrea Rangone, professore ordinario e co-fondatore degli Osservatori Digital Business Innovation del Politecnico di Milano, ha evidenziato come l'accessibilità delle nuove piattaforme possa favorire il recupero del gap e accelerare la trasformazione di imprese e pubblica amministrazione. Il suo intervento si è svolto alla Convention CTO Italy di Brightstar, dedicata al cambiamento tecnologico e culturale e alle strategie per affrontare le trasformazioni in corso.