Ischia, De Niro "sbarca" sull'isola: pranzo e giro in taxi

Giornata sull'isola di Ischia per Robert De Niro, con la moglie e la figlia più piccola. L'attore arrivato su uno yacht rimasto in rada ha pranzato in un ristorante nella baia di Cartaromana con vista sul Castello Aragonese per poi spostarsi in taxi a fare un giro nei punti più panoramici dell'isola. Questa sera rientrerà sul suo yacht. "Siamo onorati quando personaggi di fama mondiale scelgono la nostra isola - dice all'Adnkronos il sindaco di Casamicciola Terme Giosi Ferrandino - confermando così l'appeal e il carattere sempre più internazionale dei nostri territori in grado di offrire servizi sempre più di qualità".