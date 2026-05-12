La Principessa del Galles, Kate Middleton sarà a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio per una visita istituzionale, dedicata allo sviluppo della prima infanzia e all'espansione internazionale del The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

L'annuncio è arrivato da Kensington Palace, che ha definito il viaggio un passaggio importante per il lavoro, portato avanti dalla Principessa del Galles sul tema dell'educazione infantile.

Il focus sul 'Reggio Emilia Approach'

La visita si concentrerà sul celebre 'Reggio Emilia Approach', modello educativo riconosciuto a livello internazionale e basato sul valore delle relazioni, della comunità e dell’ambiente nello sviluppo dei bambini.

Il progetto educativo reggiano punta a creare ambienti di apprendimento creativi, inclusivi e altamente interattivi, valorizzando l’ascolto e la partecipazione attiva dei più piccoli nei processi di crescita.

Gli incontri con insegnanti, famiglie e bambini

Durante i due giorni a Reggio Emilia, Kate Middleton incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori locali e rappresentanti del mondo imprenditoriale per approfondire il funzionamento del modello educativo cittadino.

La missione servirà anche a confrontare l'esperienza italiana con il lavoro, sviluppato dal Centre for Early Childhood attraverso lo Shaping Us Framework, lanciato nel febbraio 2025.

La prima visita ufficiale dopo le cure contro il cancro

Il viaggio in Italia rappresenta anche il primo importante impegno internazionale della Principessa del Galles, dopo le cure contro il cancro. Kate Middleton aveva annunciato nel marzo 2024 la diagnosi della malattia e, dopo un percorso di chemioterapia, aveva comunicato nel gennaio 2025 di essere in remissione.

La visita a Reggio Emilia sarà inoltre il primo lungo viaggio ufficiale all’estero della Principessa negli ultimi tre anni e mezzo.

L'ultima visita ufficiale all'estero di Kate risale al dicembre 2022, quando si recò a Boston, negli Stati Uniti, con il Principe di Galles per la cerimonia di premiazione dell'Earthshot Prize. Ha inoltre effettuato due brevi viaggi a Marsiglia, in Francia, per la Coppa del Mondo di Rugby nell'autunno del 2023, e ha partecipato al matrimonio del Principe ereditario di Giordania ad Amman nel giugno del 2023. Tuttavia, questi non sono stati considerati viaggi ufficiali all'estero.

Il progetto della Royal Foundation per la prima infanzia

Fondato nel 2021, il The Royal Foundation Centre for Early Childhood promuove ricerca, collaborazione e iniziative concrete per aumentare l’attenzione pubblica sull’importanza dei primi anni di vita.

Secondo Kensington Palace la visita italiana rappresenta una nuova fase del progetto e punta a rafforzare il confronto internazionale sui migliori modelli educativi dedicati ai bambini.