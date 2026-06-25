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Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video

25 giugno 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Aggrediscono un turista disabile e la moglie, che stava spingendo la carrozzina, li rapinano e scappano. È successo a Milano la sera del 22 giugno, vicino alla fermata Abbiategrasso della metropolitana. Per la violenta rapina gli agenti della sesta sezione della squadra mobile di Milano hanno fermato un 19enne e un 20enne egiziani, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. Si cerca un terzo complice, non ancora identificato.

Le telecamere degli impianti di videosorveglianza riprendono la scena: le due vittime, in compagnia di una coppia di amici, stanno attraversando la strada sulle strisce pedonali. Non appena la moglie spinge la carrozzina sul marciapiede, i tre complici arrivano di corsa alle loro spalle. Scaraventano la carrozzina per terra e strappano dal collo dell'uomo una catenina d'oro con il logo della sua squadra di calcio, il Barcellona, dal valore di 2.500 euro. Poi fanno lo stesso con la moglie, che porta al collo un gioiello da 2.000 euro di valore. A quel punto provano a strappare anche l'orologio dal polso del 65enne, ma l'intervento della coppia di amici delle vittime glielo impedisce.

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rapina turista disabile squadra mobile
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