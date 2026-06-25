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Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video

25 giugno 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Venezuela non è preparato per affrontare una disgrazia del genere". Nelle ore del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, la drammatica testimonianza all'Adnkronos di Anismara Otero, venezuelana a Genova da due anni, dove è arrivata insieme alla figlia per fuggire alla situazione economica, politica e sociale che sta attraversando il suo Paese. "Mia sorella è rimasta ferita a una gamba durante il terremoto a Caracas, stava scappando da un edificio, quando le è crollato un muro su una gamba".

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terremoto in venezuela venezuela caracas terremoto
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