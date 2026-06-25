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Gruppo Fs, ad Donnarumma verso le dimissioni. Fonti: "Prima chiuderà dossier più importanti"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, secondo quanto si apprende, questa mattina ha incontrato il numero uno del gruppo

L'ad del gruppo Fs, Stefano Donnarumma - Fotogramma /Ipa
L'ad del gruppo Fs, Stefano Donnarumma - Fotogramma /Ipa
25 giugno 2026 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nei prossimi giorni l'Ad del gruppo Fs, Stefano Donnarumma "chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni". Lo riferiscono fonti del Mit dopo l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e lo stesso ad sottolineando che "Salvini ha ringraziato l'Ad per il lavoro svolto e gli oltre 90 mila dipendenti Fs che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase due dell’azienda, chiusi positivamente gli obiettivi Pnrr, con a capo una figura scelta dall’interno".

Il ministro, secondo quanto riferiscono fonti del Mit, "ha espresso soddisfazione per i target Pnrr raggiunti che vedono Fs vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro e per l'enorme sforzo dell'azienda nel coniugare 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% a giugno 2026 rispetto allo stesso mese del 2025. Il Ministro ha inoltre evidenziato l'importanza del volume degli investimenti negli ultimi due anni e il ritorno all'utile per 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda".

Il lavoro svolto in questi due anni, riferiscono sempre le stesse fonti, "segna un forte avanzamento del Piano Strategico con focus sui cantieri programmati in quest'estate e nei prossimi mesi".

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Salvini Donnarumma stefano donnarumma donnarumma fs donnarumma dimissioni
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