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Incidente mortale sulla Pedemontana Veneta, vittime un sacerdote e un 16enne diretti a Gardaland

Il doppio tamponamento nella galleria di Malo della Superstrada

Polizia e ambulanza - Fotogramma
Polizia e ambulanza - Fotogramma
25 giugno 2026 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16 anni che era con lui in auto, le vittime del grave incidente avvenuto stamane poco dopo le 9 di oggi nella galleria di Malo della Superstrada Pedemontana Veneta. I due stavano precedendo un pullman di ragazzi del Grest di Schio, Vicenza, diretti a Gardaland per una giornata di svago.

L’incidente sarebbe scaturito dal tamponamento del sacerdote a un camion in galleria. Dopo aver fermato l’auto ed essere scesi per controllare i danni, i due sono risaliti sulla loro auto ferma in un punto pericoloso e in quel momento sarebbero stati tamponati da una terza auto, il cui conducente è rimasto solo leggermente ferito. La galleria è stata chiusa per circa tre ore e il traffico smistato sulla viabilità ordinaria. Sul posto Suem 118 e polizia stradale.

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incidente mortale galleria pedemontana veneta pedemontana veneta incidente
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