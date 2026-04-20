Il ragazzo è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio a Pavia

Le foto sul campo di calcio si alternano a quelle sulle spiagge siciliane, di cui era originario, sui profili social di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio a Pavia. I sorrisi abbracciato alla sorella gemella, i viaggi con gli amici, le passeggiate all'ombra della Madonnina e il tifo per l'Inter allo stadio: immagini che mostrano tutto l'entusiasmo di un giovane, che da pochi mesi si era trasferito nel Pavese per lavoro, ma con il cuore nella sua Favara.

Il comune in provincia di Agrigento osserverà il lutto cittadino per il giorno dei funerali, come ha annunciato il sindaco Antonio Palumbo, descrivendo sui social un "dolore tanto grande da essere inimmaginabile", che appartiene non solo alla famiglia Vaccaro, ma "a ogni singola strada e a ogni singola casa della nostra città". Una "tragedia" l'omicidio di Gabriele, per cui questa mattina è stato fermato un minorenne, che - dice il primo cittadino - "ci lascia svuotati, impotenti. Davanti a una violenza che non trova alcuna giustificazione. Non è solo una vita che si interrompe, è un ragazzo che viene derubato della propria luce. È la nostra comunità che perde un pezzo di futuro".

Lo stesso sentimento che si respira anche a Pavia. "Non ci sono parole per descrivere lo sgomento che si prova di fronte a una giovane vita spezzata da un gravissimo atto criminale", scrive su Facebook il sindaco della città lombarda, Michele Lissia, stringendosi "intorno alla famiglia di Gabriele, ai suoi amici, alle persone a lui care e a tutta la comunità di Favara: a loro esprimo tutto il cordoglio e l'affetto della città di Pavia".

Ieri Gabriele Vaccaro è stato ricordato in campo da tifosi e giocatori della CastrumFavara, la squadra in cui anche lui aveva militato. "Il tuo sorriso vivrà eterno" si legge nel cartellone esposto durante la partita con il Gela, finita 3-1 per i padroni di casa. Una vittoria dedicata proprio a Gabriele, inneggiato dalla curva alla fine dei 90 minuti. "Lo abbiamo onorato oggi", ha detto l'allenatore Pietro Infantino.