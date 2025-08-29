La Russa: "Non so se Fedez era in missione, ma è simpatico: se mi invita al podcast ci vado..." - Video

"Non so quello che dice Fedez. A me è sembrata una persona più piacevole di quello che io potessi aspettarmi. Io ho trascorso 5 giorni in barca, è sembrata una avventura, mentre c'è gente che ci passa una vita. Lui è arrivato in barca non so se in 'missione' o su invito, io l'ho accolto con simpatia. Lui è stato molto simpatico. Anzi se mi invita al podcast ci vado anche, una volta...". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente del Senato Ignazio La Russa tornando a parlare, a Ragalna (Catania), delle foto pubblicate dal settimanale 'Chi' che lo ritraggono a bordo dello yacht della ministra Daniela Santanché, insieme a lei, al presidente del Senato Ignazio La Russa e alla fidanzata del rapper, Giulia Honegger.

Oggi Fedez ha spiegato: "Quando vedete questa simpatica testa di caz.. (il sottoscritto) in compagnia di politici, sappiate che sono sempre in missione per conto di Pulp Podcast".