circle x black
Cerca nel sito
 

La Russa: "Non so se Fedez era in missione, ma è simpatico: se mi invita al podcast ci vado..." - Video

29 agosto 2025 | 20.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non so quello che dice Fedez. A me è sembrata una persona più piacevole di quello che io potessi aspettarmi. Io ho trascorso 5 giorni in barca, è sembrata una avventura, mentre c'è gente che ci passa una vita. Lui è arrivato in barca non so se in 'missione' o su invito, io l'ho accolto con simpatia. Lui è stato molto simpatico. Anzi se mi invita al podcast ci vado anche, una volta...". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente del Senato Ignazio La Russa tornando a parlare, a Ragalna (Catania), delle foto pubblicate dal settimanale 'Chi' che lo ritraggono a bordo dello yacht della ministra Daniela Santanché, insieme a lei, al presidente del Senato Ignazio La Russa e alla fidanzata del rapper, Giulia Honegger.

Oggi Fedez ha spiegato: "Quando vedete questa simpatica testa di caz.. (il sottoscritto) in compagnia di politici, sappiate che sono sempre in missione per conto di Pulp Podcast".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza