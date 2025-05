Tragedia familiare nel quartiere 'Marinella' a Lamezia Terme, in Calabria. Un uomo, Bruno Di Cello, ha ucciso con un colpo d'arma da fuoco il figlio 30enne, Francesco, al culmine di una lite. Il fatto si è verificato in tarda mattinata. Da quanto è stato possibile apprendere, l'uomo si sarebbe poi costituito alle forze dell'ordine, ma le cause che hanno spinto l'uomo a compiere il gesto sono ancora ignote. Sul caso la Polizia di Stato del commissariato di Lamezia Terme ha avviato le indagini, con il coordinamento del questore di Catanzaro Giuseppe Linares, e sta procedendo a effettuare i primi rilievi sul luogo dell’omicidio.