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Latina, bimbo di 7 anni muore annegato in piscina a Suio Terme

Tra le ipotesi anche quella che il bambino sia stato risucchiato da uno dei bocchettoni

Piscina - Ipa
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18 aprile 2026 | 18.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bambino di 7 anni è morto annegato oggi, sabato 18 aprile, a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Formia, sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per il piccolo, deceduto all'interno di una piscina del centro termale.

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Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cassino. Tra le ipotesi, anche quella che il bambino sia stato risucchiato da uno dei bocchettoni della piscina della struttura, che è stata sequestrata. La salma del bambino è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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