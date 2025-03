Il cadavere di un uomo - un 48enne di origine indiana - è stato trovato, la notte scorsa, sul ciglio di una strada dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Terracina (Latina) durante un servizio per il controllo del territorio. Sul posto è arrivato anche il 118 che ha accertato il decesso dell'uomo. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, sarà eseguita l'autopsia sul corpo per accertare le cause della morte. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri dell’aliquota radiomobile e della stazione di Terracina.