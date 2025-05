Pubblicato un nuovo avviso di ricerca per il reclutamento nell'intelligence. "Nello svolgimento della funzione di salvaguardia della sicurezza nazionale e di tutela degli interessi strategici in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è costantemente impegnato nella ricerca e selezione delle migliori risorse del Paese", fa sapere lo stesso Sistema di Informazione spiegando che prende il via da oggi la nuova ricerca mirata per l’individuazione di candidati, diplomati o laureati, che abbiano specifiche conoscenze e competenze nei settori cyber, Osint/Socmint, Tlc e sulle tematiche del terrorismo. La presentazione delle candidature è possibile fino alle ore 24 di martedì 10 giugno 2025.

Le figure richieste

In ambito Cyber la ricerca riguarda diplomati presso Istituti tecnici con indirizzo in informatica e telecomunicazioni, nonché laureati in sicurezza informatica o in ambito informatico, matematico, ingegneristico o delle telecomunicazioni, con conoscenze e/o competenze in materia di penetration testing su reti e sistemi operativi e su applicazioni e siti web, red teaming, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics.

In ambito Open source intelligence e Social media intelligence (Osint e Socmint) si cercano diplomati o laureati negli ambiti della comunicazione, sociologia e delle relazioni internazionali ovvero in campo informatico, con capacità avanzate di ricerca sul web, analisi open source e sui social media, anche mediante strumenti informatici per la elaborazione di dati, per la produzione di report di approfondimento e monitoraggio su tematiche di interesse per la sicurezza nazionale.

Nelle Telecomunicazioni la ricerca riguarda diplomati presso Istituti tecnici con indirizzo in informatica e telecomunicazioni o elettronica ed elettrotecnica, nonché laureati in ambito informatico, ingegneristico o delle telecomunicazioni, con conoscenze e/o competenze in materia di canali di comunicazione, apparati di trasmissione e ricezione segnali, messaggistica, telecomunicazioni Ip e satellitari, progettazione, sviluppo e amministrazione di sistemi complessi It, Rf e Fpga, minacce cibernetiche nelle telecomunicazioni.

Riguardo alle tematiche del terrorismo interno e internazionale si cercano laureati in indirizzi internazionali o in materie umanistiche, con conoscenze e capacità di analisi dei fenomeni di terrorismo interno di qualsiasi matrice, terrorismo internazionale, jihadista, radicalismo religioso, criminalità internazionale, immigrazione e traffico di esseri umani.

La presentazione delle candidature è possibile fino alle ore 24 di martedì 10 giugno 2025. Tutte le informazioni sui requisiti richiesti e sulle modalità di candidatura sono disponibili sul sito www.sicurezzanazionale.gov.it.