Legge 130 screening diabete e celiachia, Buzzetti (Sid): "Ora test e monitoraggio"

La legge 130 del 2023 "è stata una grande conquista. Ora rimane da strutturare il percorso nei dettagli, una volta identificati i bambini a rischio, perché trovare un bambino sano che è positivo agli anticorpi significa comunicare a un genitore che, entro un lasso di tempo variabile, circa 5 anni, se è positivo almeno un anticorpo, svilupperà il diabete. Di fatto, il 36% di questi bambini svilupperanno in 5 anni il diabete, ma non si ha certezza del momento esatto in cui si ammaleranno. Pertanto, l'impegno è strutturare un percorso a cui prendano parte sicuramente gli psicologi, oltre a medici che seguano con follow-up ravvicinati l'evoluzione della glicemia, affinché il bambino sia costantemente monitorato, ma senza impattare sulla qualità di vita di un bambino che non ha ancora il diabete, perché magari lo svilupperà nel corso della sua vita o, addirittura, mai". Lo ha detto Raffaella Buzzetti, presidente della Fondazione Diabete e Ricerca della Sid - Società italiana di diabetologia, partecipando all'incontro istituzionale e scientifico dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla ricerca e all'innovazione nel campo del diabete, organizzato alla Camera dei deputati proprio in occasione della Giornata mondiale del diabete.

"Con la legge 130 del 2023, l'Italia è stato il primo Paese al mondo che ha visto l'approvazione di una legge sullo screening su tutta la popolazione" in età pediatrica, spiega Buzzetti. "Stiamo conducendo le fila e tutto il mondo ci guarda - aggiunge - Speriamo di poter mettere presto in atto i decreti attuativi all'inizio dell'anno prossimo. Sarà fondamentale effettuare lo screening proprio per riuscire, poi, a fare un follow up dei bambini a rischio per la prevenzione della chetoacidosi, prima di tutto, ma anche per conoscere meglio la storia naturale e per seguire i bambini a rischio. Quest'anno la Giornata mondiale del diabete, il 14 novembre, è declinata al concetto 'early action', cioè agire presto e subito in tutto il mondo. Ormai, si è capito che se vogliamo interrompere l'incremento della prevalenza esponenziale dobbiamo prevenire il diabete - sottolinea - Nel mondo ci sono 600 milioni di persone con diabete, 4 milioni solo in Italia, ma ciò che più colpisce è che negli ultimi vent'anni, nel nostro Paese, abbiamo avuto l'incremento del 23% della prevalenza, già corretto per l'invecchiamento dell'età. Si tratta di una progressione dell'incremento davvero inesorabile".

"È necessaria prevenzione delle complicanze una volta che il diabete viene diagnosticato - evidenzia Buzzetti - ma ancora prima è necessaria la prevenzione del diabete nei soggetti a rischio, con l'identificazione dei soggetti a rischio diabete di tipo 1, ma anche diabete di tipo 2, attraverso la messa in atto di un migliore stile di vita, una migliore attività fisica e una dieta adeguata, proprio per fare in modo che ci sia una riduzione dell'incidenza di diabete".