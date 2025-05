Dove vivrà papa Prevost? Il nuovo Pontefice deciderà di andare a vivere nella residenza ufficiale dei papi nel Palazzo Apostolico o risiederà a Casa Santa Marta come aveva deciso di fare il suo predecessore, papa Francesco? In attesa di conoscere la decisione che prenderà Leone XIV, stanotte come ha già fatto ieri sera, a quanto si è appreso da fonti vaticane, ha dormito dove abitava da cardinale, all'interno del Palazzo del Sant'Uffizio, dove si è trasferito dal 2023.

La scelta della residenza papale è un tema attorno a cui si è creata tanta attenzione soprattutto, dopo la decisione rivoluzionaria di Bergoglio di andare a vivere nella residenza di Casa Santa Marta, dove gli venne riservato l'intero secondo piano con la sua stanza, la 201.