Libro dei Fatti, Marra al Tg5 presenta la 34esima edizione: "Tutto sta cambiando e cambierà ancora"

"E' cambiato tutto e cambierà ancora, anche il giornalismo sta cambiando, così come il giornalista". E' quanto dichiara Pippo Marra, editore dell’Adnkronos, parlando al Tg5 dell'edizione 2024 del Libro dei Fatti.

"A cambiare è soprattutto il modo di raccontare la notizia, data la molteplicità di piattaforme con le quali chi scrive deve confrontarsi quotidianamente. In pochi secondi tutto circola in rete, non come accadeva 60 anni fa", ricorda Marra, nella cui storia c'è il grande punto fermo del 'Libro dei Fatti'.

Il volume da 34 anni racconta gli avvenimenti principali dell’anno passato, con uno sguardo a quello in corso. "Quest'anno abbiamo seguito con molto interesse i vari cambiamenti, a iniziare dal conflitto in Medio Oriente, tra le 10 notizie che hanno segnato il 2023. Anno in cui sono scomparsi, tra gli altri, Silvio Berlusconi, Maurizio Costanzo, Giorgio Napolitano, Gianni Minà, Andrea Purgatori, Gina Lollobrigida".

Ad apire l'edizione un contributo del premier Giorgia Meloni, all'interno quello del capo dello Stato Sergio Mattarella: 960 pagine di fatti, storie, informazioni, foto, interventi di autorevoli rappresentanti istituzionali, del mondo dell’economia e dell’impresa. E poi l'immancabile capitolo dedicato alle curiosità, come il caso della posta via drone.