L’impegno di Poste italiane contro l’abbandono scolastico prosegue con School4Life 2.0

In collaborazione con TgPoste.it

Continua l’impegno sul campo di Poste Italiane contro l’abbandono scolastico con il progetto School4Life 2.0, un’iniziativa promossa dal consorzio Elis, che vede la partecipazione di otto grandi aziende italiane per contrastare il fenomeno dell’abbandono precoce degli studi. Il progetto, rinnovato da Poste anche per il biennio 2023-2025, si rivolge agli studenti di scuole in Italia medie e superiori, in territori dove sono più alti i tassi di abbandono scolastico.

Grazie a questa iniziativa, Poste si impegna a proporre una formazione che avvicina la scuola al mondo del lavoro. Le attività organizzate nelle scuole favoriscono l’orientamento e forniscono ai ragazzi e alle ragazze modelli positivi a cui ispirarsi, per aiutarli scoprire e coltivare il proprio talento. Il progetto si basa su una didattica attiva, fatta di project work, laboratori e incontri motivazionali, volti, in particolare, a formare i giovani su tematiche legate agli Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU, con focus sui temi di innovazione e sostenibilità.

Nel 2024 sono state oltre 75 le scuole coinvolte in Italia con circa 3.700 studenti di medie e superiori. Poste Italiane ha partecipato attivamente al progetto attraverso l’impegno in prima linea dei propri esperti aziendali. Nei 30 incontri organizzati nel corso dell’anno scolastico, i professionisti dell’Azienda, hanno dato il proprio contributo in qualità di role model, in particolare sulle materie STEM ma non solo, o come mentor, per sensibilizzare gli studenti in particolare sulla sostenibilità e life skills.