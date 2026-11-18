Colivicchi: "Le evidenze cliniche fotografano una realtà che non possiamo ignorare: si registra infatti un aumento fino a 6 volte del rischio di infarto miocardico nella settimana successiva all'influenza, il raddoppio del rischio di eventi cardiovascolari acuti negli anziani anche in presenza di una forma influenzale lieve"
Con l'avvicinarsi del picco epidemico stagionale i cardiologi ospedalieri Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) lanciano un appello urgente a tutti i pazienti affetti da patologie cardiovascolari: "Vaccinarsi contro l'influenza non è soltanto una misura di protezione ma un vero e proprio salvavita per il cuore". Secondo Furio Colivicchi, presidente Hcf Fondazione Anmco per il Tuo cuore Ets e direttore Uoc Cardiologia clinica e riabilitativa dell'ospedale San Filippo Neri di Roma, "le evidenze cliniche fotografano una realtà che non possiamo ignorare: si registra infatti un aumento fino a 6 volte del rischio di infarto miocardico nella settimana successiva all'influenza, il raddoppio del rischio di eventi cardiovascolari acuti negli anziani anche in presenza di una forma influenzale lieve, e un aumento del 12% del rischio di eventi cardiaci acuti negli adulti ricoverati per influenza, con un significativo impatto sulla mortalità. La vaccinazione antinfluenzale - continua Colivicchi - rappresenta oggi un pilastro imprescindibile della prevenzione cardiovascolare al pari delle terapie farmacologiche quotidiane. I dati scientifici parlano chiaro: il vaccino riduce in modo significativo il rischio di ospedalizzazioni, infarti e mortalità correlati a eventi cardiovascolari. Proteggere i pazienti cardiopatici significa evitare ricoveri complessi e salvare vite umane".
Per Massimo Grimaldi, presidente Anmco e direttore Cardiologia dell'ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari), "quando un paziente cardiopatico è sottoposto a un forte stato infiammatorio l'apparato circolatorio subisce un sovraccarico improvviso che aumenta la frequenza cardiaca, altera la pressione e favorisce la destabilizzazione delle placche aterosclerotiche e la formazione di trombi. Di conseguenza, nella settimana successiva all'influenza, il rischio di infarto miocardico acuto cresce fino a 6 volte, accompagnato da un concreto pericolo di ictus, aritmie e gravi riacutizzazioni dello scompenso cardiaco. Il vaccino al contrario vanta un profilo di sicurezza altissimo, gli eventuali effetti collaterali sono lievi e transitori e la profilassi non interferisce in alcun modo con le terapie cardiologiche quotidiane, che non vanno mai sospese. Proteggere i pazienti più fragili significa prevenire scompensi acuti e ridurre la pressione sui reparti ospedalieri durante i mesi invernali. La vaccinazione è un gesto semplice, rapido e gratuito che mette al sicuro non solo il singolo paziente, ma l'intera comunità". La profilassi è gratuita e raccomandata a tutti i soggetti a rischio ed è facilmente accessibile presso gli studi dei medici di medicina generale, i centri vaccinali delle Asl e le farmacie aderenti.