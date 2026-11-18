"Mentre noi lavoriamo per abbassare le tasse e lasciare più soldi nelle tasche degli italiani, a sinistra litigano tra chi vuole introdurre una nuova patrimoniale e chi persino la considera una condizione per costruire un’alleanza di governo. Per loro esiste un’unica ricetta in economia: tassare sempre di più la ricchezza esistente, senza mai porsi il problema di come crescere e creare nuova ricchezza. Ecco qual è la profonda differenza tra noi e la sinistra: alla cultura delle tasse e dello sperpero delle risorse a pioggia preferiremo sempre quella del taglio delle tasse, del lavoro e dello sviluppo". Così su 'X' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nella sua pillola social, parlando della manovra, ha affermato: "Quando ci siamo insediati, su un premio di produttività da 3mila euro, lo Stato se ne prendeva 300, perché quel premio era tassato al 10%. Noi abbiamo cambiato le regole del gioco: oggi, con l'aliquota all'1% introdotta da questo governo e in vigore per tutto il 2027, su un premio di produttività da 3mila euro, lo Stato se ne prende 30, cioè un decimo dei soldi che tratteneva prima. Significa che gli altri 2970 euro restano a chi quel premio se l'è guadagnato, com'è giusto che sia". "Non solo - ha aggiunto - oggi la tassazione all'1% può valere per i premi di produttività fino a 5mila euro l'anno per i dipendenti del settore privato con un reddito fino a 80mila euro. Perché chi lavora duro deve tenersi i frutti del suo impegno, ovvero il salario non deve essere minimo, ma deve essere giusto".

Le parole della premier sulla patrimoniale sono arrivate dopo che ieri Fratoianni ha avvertito: "Senza la patrimoniale non c'è la coalizione". A stretto giro è arrivato anche Angelo Bonelli: "Senza queste cose inutile fare le primarie. O cambiamo l'Italia o rischiamo l'irrilevanza".

Le repliche, Conte: "E' la regina delle tasse"

"La regina delle tasse e del Riarmo, Giorgia Meloni, anche stamattina si alza e sa che dovrà attaccare le opposizioni, non avendo una sola misura in quattro anni da raccontare e per cui verrà ricordata". Lo scrive sui social Giuseppe Conte. "Una Presidente del Consiglio che continua a dichiararsi contro le tasse, ma che in realtà ha stabilito il record di pressione fiscale, prosciugando le buste paga degli italiani con il fiscal drag che si mangia il potere d'acquisto, aumentando le tasse pure sui pannolini, tagliando anche 500 euro l'anno ai pensionati del ceto medio, tagliando gli sgravi sul mutuo della prima casa dei più giovani, mentre fischietta sul caro-carburante, sul caro-bollette, sul caro-carrello", prosegue il leader del M5s.

"Una Presidente del Consiglio che ha dato dei divanisti a chi era in povertà e poi ha fatto la divanista per 4 anni grazie ai 209 miliardi del Pnrr portati in Italia da noi. Una Presidente del Consiglio contro i bonus che però fa collezione di bonus, anche alla sanità privata. Chi ha ipotecato il futuro del Paese firmando il Riarmo e i tagli del Patto di stabilità non ha nulla da insegnare. Chi per 4 anni ha fatto ingrassare i poteri forti lasciando che i cittadini fossero spennati dovrebbe solo farsi da parte. Tocca a noi lavorare con la massima determinazione per riparare ai suoi danni. La pacchia è finita: li mandiamo a casa", conclude Conte.

"Non ti manca la faccia tosta, Giorgia. Dopo 4 anni e mezzo di governo che hanno prodotto il record di pressione fiscale sui lavoratori italiani, i salari più bassi d’Europa, mangiati vivi dall’inflazione, tu hai il coraggio di riproporre una polemica scontata con le opposizioni su tasse e ricchezza? Gli argomenti peraltro sono sempre gli stessi. La sinistra cattiva che vuole tassare la ricchezza e la destra buona che la crea alimentando la crescita", scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs .

"E a proposito di produzione di ricchezza - prosegue il leader rossoverde - tutti sanno che da 3 anni con il tuo governo la produzione industriale è in costante calo. Un altro record. L’unica ricchezza che hai prodotto è per gli altri Stati europei che hanno accolto centinaia di migliaia di nostri giovani volenterosi e formati, che hanno preferito scappare da Melolandia", sottolinea. "Ecco, visto che sei così coraggiosa potresti accettare un confronto pubblico, senza rete e senza video preconfezionati, su tasse, produzione di ricchezza, stipendi e benessere. Ti do già una traccia: negli uffici del Parlamento - conclude Fratoianni - trovi le nostre proposte per adeguare gli stipendi all’inflazione e per rivedere il sistema Irpef, la nostra Restituzione fiscale, che abbassa le tasse al 98% dei lavoratori e pensionati italiani. Ti aspetto".