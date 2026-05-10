Lite tra ragazzini in pieno centro a Napoli con un 14enne accoltellato in piazza Municipio. Per l'aggressione è stato fermato 15enne. È accaduto nella serata di ieri. Sul posto era presente un pattuglia della Polizia Municipale, che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all'addome, almeno tre, hanno raggiunto gli organi interni. Il ragazzino è subito ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli, dove nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed ora resta in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Nel frattempo il 15enne è stato fermato per tentato omicidio.