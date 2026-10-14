circle x black
Cerca nel sito
 

Lo specialista Nicola Carlomagno premiato per un libro sui 100 anni della Società napoletana di chirurgia

L'autore: "Abbiamo voluto raccontare non soltanto cento anni di attività scientifica, ma soprattutto le persone, i maestri e le generazioni di chirurghi che hanno costruito un patrimonio di conoscenze e professionalità. La chirurgia è una disciplina in continua evoluzione, ma non può esistere innovazione senza memoria"

Il chirurgo Nicola Carlomagno
Il chirurgo Nicola Carlomagno
Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 14.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un secolo di storia della chirurgia napoletana raccontato attraverso i suoi protagonisti, le trasformazioni della medicina e il contributo scientifico della scuola partenopea. È questo il valore dell'opera che è valso al chirurgo napoletano Nicola Carlomagno, in servizio presso l'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, il premio intitolato alla memoria di Ferdinando Palasciano, assegnato annualmente dal Collegium degli Storici della chirurgia alle pubblicazioni dedicate alla storia della disciplina. La premiazione si è svolta a Roma durante il convegno annuale del Collegium, nell'ambito del Congresso della Società italiana di chirurgia presieduta dal professore napoletano Ludovico Docimo.

A essere premiato il volume 'La Società Napoletana di Chirurgia compie 100 anni. Un secolo di chirurgia, cultura e passione partenopea', di cui Carlomagno è autore e coordinatore, realizzato insieme a Giuseppe Romagnuolo e con i contributi di altri colleghi. L'opera racconta la storia della Società napoletana di chirurgia, la più antica società chirurgica d'Italia, fondata nel 1925 da Nicola Caprioli, Luigi Torraca, Giovanni Tritto e Francesco Buonomo La Rossa. "Questo premio rappresenta per me un motivo di grande orgoglio, ma soprattutto un riconoscimento alla storia e al valore della scuola chirurgica napoletana - dichiara Carlomagno - Abbiamo voluto raccontare non soltanto cento anni di attività scientifica, ma soprattutto le persone, i maestri e le generazioni di chirurghi che hanno costruito un patrimonio di conoscenze e professionalità. La chirurgia è una disciplina in continua evoluzione, ma non può esistere innovazione senza memoria".

La scuola chirurgica napoletana affonda le radici in una tradizione plurisecolare che annovera figure come Marco Aurelio Severino e Ferdinando Palasciano, tra i fondatori della Società italiana di chirurgia. Una tradizione sviluppatasi attraverso il rapporto tra insegnamento universitario e pratica ospedaliera, con istituzioni storiche come gli ospedali degli Incurabili e dei Pellegrini. Il libro ripercorre l'evoluzione della chirurgia e della sanità italiana e campana, ricostruendo anche la storia dei presidenti e delle attività scientifiche della Società, che per generazioni ha rappresentato un luogo di formazione e confronto professionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Nicola Carlomagno Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli Collegium degli Storici della Chirurgia
Vedi anche
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video
Kosovo: torna all'Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale - Videonews
Papa Leone XIV, notte tranquilla dopo l'operazione. Si attende esame istologico - Videonews
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video
Codice della Strada, riforma delle multe: cosa cambia - Video
Confesercenti, Calenda: "Proposta su rigenerazione urbana? Serve pensiero strategico per le città" - Video
Festa del cinema di Roma, Gualtieri: "Evento cresce ogni anno, siamo a numeri straordinari" - Video
The Gilded Age, ecco il trailer della quarta stagione - Video
Papa Leone ricoverato al policlinico Gemelli, l'aggiornamento dalla nostra inviata
Francia, atto V delle proteste: gli studenti denunciano di aver ricevuto solo 'briciole' - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza