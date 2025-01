"Di sicuro siamo molto felici ma altro non posso dire". Prova a trattenere l'emozione, contattata dall'AdnKronos al telefono, una dipendente dell'Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi, dopo che il primo premio della Lotteria Italia 2024 (estrazione nel 2025) da 5 milioni è stato centrato proprio nell'area di ristoro in cui lavora.

Sono ore che il telefono non smette di squillare. "Non ho idea di chi sia il fortunato, può essere chiunque" ha aggiunto la donna, pensando alla persona che ha portato a casa il tagliando serie T, numero 173756. Un foglietto di carta che ora vale una fortuna. "Non si è ancora presentato nessuno - ha sottolineato - poi non si sa mai, magari fa un regalo a tutti noi...".

Come per tutta Italia, anche nell'Autogrill Somaglia Ovest quest'anno c'è stato un vero e proprio boom di biglietti staccati. "E' impossibile provare a capire chi possa aver comprato il fortunato tagliando, ne abbiamo venduti veramente tanti", ha detto una dipendente ad Agipronews aggiungendo: "Non abbiamo molti clienti abituali, essendo un autogrill, ma più di passaggio. In passato ci sono state altre vincite, ma è la prima volta che un importo così alto si verifica qui".

Il terzo premio a Palermo, cosa si sa

Per quanto riguarda invece il terzo premio più alto, da 2 milioni di euro, il biglietto vincente è stato venduto a Palermo. "Finora non si è fatto vivo nessuno, io sono arrivata da poco e continuo a fare il mio lavoro, anche se l'emozione è tantissima", ha detto a poche ore dalla vittoria la figlia della titolare della pasticceria Porretto, in via Luigi Galvani 51, contattata da Agipronews. "Ho scoperto della vincita soltanto stamattina quando sono arrivata in sede, sicuramente siamo tutti emozionati qui", ha aggiunto. Il punto vendita si trova su una strada di periferia, dunque la ragazza crede che il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice del tagliando serie G, numero 330068, possa essere della zona: "La nostra pasticceria non è molto frequentata da turisti non trovandosi vicino al centro cittadino, la nostra clientela è generalmente locale".

"Speriamo che chi ha vinto il biglietto si palesi e ci faccia magari un bel regalo", ha continuato la figlia della titolare. Non è la prima volta che presso la pasticceria Porretto a Palermo la dea bendata lascia il segno: "In passato abbiamo avuto qualche vincita, ma mai così importante. La più alta, è stata al Superenalotto ed era da 25mila euro".