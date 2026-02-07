circle x black
Lucca, donna trovata morta in un ruscello a Capannori

Al momento non si conoscono l'identità della donna e le cause del decesso

Carabinieri (Fotogramma)
07 febbraio 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
Una donna è stata trovata morta nell'acqua di un ruscello a Vorno, frazione del comune di Capannori (Lucca). L'allarme è scattato intorno alle ore 13 di oggi, quando due escursionisti hanno visto un corpo in posizione prona nell'acqua del torrente, chiamando immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, l’automedica di Lucca e operatori del soccorso alpino. Sono stati proprio questi ultimi ad arrivare fino al corpo della donna, in una zona impervia. Era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, che però è stato rimandato indietro quando i sanitari hanno capito che per la donna non c'era nulla da fare. Al momento non si conoscono l'identità della donna e le cause della morte.

