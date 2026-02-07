circle x black
Travolti da valanga durante fuoripista in Valtellina: due morti

Un'altra persona si trova in condizioni critiche

Soccorsi durante valanga (Fotogramma)
07 febbraio 2026 | 17.23
Redazione Adnkronos
Due sciatori hanno perso la vita oggi, sabato 7 febbraio, dopo che sono stati travolti da una valanga in Valtellina. Un'altra si trova in condizioni critiche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi con tre elicotteri di Areu, guardia di finanza e vigili del fuoco. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente complesse con intervento coordinato via aria.

