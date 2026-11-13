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Treviso, madre dà fuoco al figlio mentre dorme: lui ricoverato per le ustioni, lei intossicata dal fumo

La vittima di 55 anni è ricoverato al Centro grandi ustionati di Padova, mentre la donna si trova anche lei in ospedale ma a Conegliano

Ambulanza - (Fotogramma)
Ambulanza - (Fotogramma)
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13 novembre 2026 | 20.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 85 anni ha cosparso di alcol etilico il figlio 55enne che dormiva per, poi, dargli fuoco. È successo nel corso della notte tra giovedì e venerdì 13 novembre a San Vendemiano in provincia di Treviso al piano terra di un'abitazione.

L'aggressione nella notte

L’uomo, già seguito dal Centro di salute mentale di Treviso, è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Padova, avendo riportato ustioni a gambe e inguine, mentre la madre si trova ricoverata all'ospedale di Conegliano per intossicazione da monossido di carbonio. Ad allertare i soccorsi è stato lo stesso 55enne e sul posto, poco dopo la mezzanotte, sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118 e i carabinieri.

I militari dell'Arma, oltre a rilevare le tracce di alcol sui vestiti e nella stanza in cui l'uomo dormiva, hanno raccolto la testimonianza stessa dell’uomo che ha accusato la madre del gesto. Nei confronti della donna non è stata ancora formalizzata alcuna accusa.

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