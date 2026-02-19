circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo, allerta arancione oggi in Calabria e gialla in 5 regioni

L’Italia è interessata da una nuova perturbazione, verosimilmente l'ultima di una lunga serie

Maltempo, allerta arancione oggi in Calabria e gialla in 5 regioni
20 febbraio 2026 | 00.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Piogge, venti forti e mareggiate: ancora maltempo sull'Italia e soprattutto al Sud. Oggi venerdì 20 febbraio è allerta arancione in una regione e gialla in altre cinque.

L’Italia è infatti interessata da una nuova perturbazione, verosimilmente l'ultima di una lunga serie. La saccatura di origine atlantica che sta attraversando la nostra penisola determinerà una notevole intensificazione della ventilazione nord-occidentale al Sud, nonché diffuse precipitazioni che insisteranno prevalentemente sui settori tirrenici meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Le regioni a rischio

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulla Sicilia, specie settori occidentali e meridionali, e sulla Calabria, specie settori montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione sui settori tirrenici della Calabria. Valutata inoltre allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Sicilia, sull’intero territorio della Campania e sui restanti settori della Calabria.

Dopo questo passaggio il nostro Paese potrà godere di una tregua di almeno 5-6 giorni, con il ritorno di condizioni migliori, di stampo anticiclonico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Maltempo oggi domani allerta arancione calabria calabria allerta arancione oggi maltempo allerta gialla regioni oggi
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza