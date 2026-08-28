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Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali sabato 29 agosto: la mappa delle regioni colpite

Secondo il bollettino della Protezione civile, moderata criticità per pioggia è stata dichiarata su settori della Lombardia, ordinaria criticità su Marche e Friuli Venezia Giulia

Mappa delle allerte meteo 29 agosto 2026 - (Protezione civile)
Mappa delle allerte meteo 29 agosto 2026 - (Protezione civile)
28 agosto 2026 | 17.05
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Torna il maltempo sull'Italia, mentre infiamma ancora l'anticiclone africano con punte fino a 45 gradi al Sud e sulle Isole. Per domani, sabato 29 agosto, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di altre due regioni, che saranno le più colpite da pioggia e rovesci.

Allerta meteo arancione e gialla 29 agosto: l'elenco delle regioni a rischio

Stando al bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento di Protezione civile, per domani, sabato 29 agosto, è stata diramata allerta meteo arancione (moderata criticità) sui seguenti settori della Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine.

Allerta meteo gialla (ordinaria criticità), invece, sempre per domani è stata dichiarata per rischio temporali per settori sempre della Lombardia (Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali), ma anche su Friuli Venezia Giulia (Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre) e Marche (Marc-2, Marc-6, Marc-1, Marc-3, Marc-4, Marc-5). Allerta gialla per rischio idrogeologico sempre su settori della Lombardia (Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica).

Le previsioni meteo di sabato 29 agosto: ancora caldo e sole ma non ovunque

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, la giornata di domani sarà nel complesso soleggiata e asciutta su gran parte delle regioni, anche se con nuvolosità più presente in Sardegna, al Centro e sui rilievi del Triveneto, ma con scarse precipitazioni o comunque sotto forma di veloci acquazzoni.

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maltempo allerta meteo ondata di caldo previsioni meteo
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