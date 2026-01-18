circle x black
Allerta meteo rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria: le regioni a rischio

Attesi venti di burrasca e piogge diffuse. Allerta gialla in Basilicata e Toscana

Donna con l'ombrello (Fotogramma)
19 gennaio 2026 | 00.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il maltempo torna a dominare il quadro meteo in Italia, con vento e pioggia che colpiranno in particolare le regioni meridionali. Da Roma in giù le previsioni segnalano raffiche intense, in particolare sulle coste di Sicilia e Sardegna. Oggi, lunedì 19 gennaio, scatta quindi l'allerta meteo rossa su gran parte della Sardegna. E' arancione invece su parte di Sardegna, Sicilia e Calabria. Gialla su Basilicata e Toscana.

Il quadro meteo

L'inizio della settimana sarà caratterizzato da venti di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, in estensione a Sardegna e Calabria, con intensificazione nella giornata di martedì 20 gennaio fino a burrasca forte con raffiche di tempesta, attese, inoltre, forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla serata di oggi pioggia diffusa, anche con temporali, su Calabria e Sardegna in particolare.

Maltempo, quindi, ma non freddo. Una circolazione depressionaria centrata sul Nord-Africa continua a richiamare correnti umide sud-orientali sul territorio del nostro Paese. Il risultato, tra la giornata di oggi e quella di martedì, è l'arrivo di piogge abbondanti e persistenti sulle due Isole Maggiori e sulla Calabria, specie sui versanti orientali. A completare il quadro, raffiche violente di scirocco con forti ed estese mareggiate lungo le coste esposte.

Scuole chiuse a Catania, Messina e Agrigento

Scuole chiuse oggi in tre città della Sicilia a cause delle avverse condizioni meteorologiche. A Messina, a Catania e Agrigento i sindaci hanno firmato l'ordinanza. A Messina prevista, inoltre, la chiusura di tutti i cimiteri comunali, delle ville comunali e degli impianti sportivi comunali. Quest'ultimi saranno chiusi anche a Catania insieme a musei, biblioteche comunali, mercati storici e rionali e manifestazioni ed eventi all’aperto. Ad Agrigento le scuole resteranno chiuse anche martedì 20.

Codice giallo in Toscana

La sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per vento che, dalle ore 13 di oggi, lunedì 19 gennaio, interesserà le pianure centro-settentrionale della regione: l'area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera. Nel pomeriggio di oggi potranno esserci nevicate, inizialmente oltre 1000-1200 metri e in calo, nella sera, fino a circa 500 metri su Alto Mugello e versanti orientali dell'Appennino in genere.

Codice giallo oggi a Firenze per rischio vento forte. L'allerta riguarda, oltre la nostra città, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Tag
allerta meteo oggi maltempo oggi allerta meteo oggi news maltempo oggi news
