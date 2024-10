Ancora temporali al Nord e al Centro. Torna l'acqua alta a Venezia, previsto picco in mattinata. Le previsioni meteo: "Piogge un po' ovunque, nubifragi nel Nordovest"

Forti temporali al Nord e nel Centro Italia e piogge un po' ovunque. Causa ondata di maltempo scatta oggi, giovedì 17 ottobre, l'allerta meteo arancione in due regioni. Sarà invece gialla in 7. Intanto, dopo l'esondazione ieri di alcuni torrenti, scuole chiuse in tre città della Liguria - Genova, La Spezia e Savona - mentre torna l'acqua alta a Venezia.

Una vasta depressione di origine atlantica tende infatti a progredire sul Mediterraneo occidentale, raggiungendo gradualmente il nostro Paese. Ne consegue il persistere del maltempo su gran parte del Nord e localmente anche sul Centro, specie sulla Toscana. Le precipitazioni risulteranno localmente abbondanti, in particolare su alcune aree del Nord-Ovest e Toscana settentrionale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha quindi emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che fa seguito a quello diffuso martedì. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, giovedì 17 ottobre, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e sulla Toscana, specie settori settentrionali e costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta arancione in due regioni, gialla in 7

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, giovedì 17 ottobre, allerta arancione su alcuni settori della Liguria e dell’Emilia-Romagna. Valutata, inoltre, allerta gialla su settori di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Toscana, Umbria.

Scuole chiuse a Genova, La Spezia e Savona

Scuole chiuse intanto a Genova, La Spezia e provincia e a Savona e provincia per l'allerta meteo arancione che scatterà a partire dalle 9. Il maltempo sta interessando tutta la regione, in particolare il savonese, dove sono esondati diversi torrenti.

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri è stata interrotta la linea ferroviaria Ventimiglia-Genova tra Loano e Pietra Ligure per rischio esondazione del torrente Nimbalto. La linea è stata riaperta alle 15.35. Riaperta anche l'autostrada A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, chiusa sempre nel pomeriggio di ieri per allagamenti.

Ecco l'elenco dei comuni in cui le scuole sono chiuse: Città Metropolitana di Genova: Arenzano, Bargagli, Busalla, Campomorone, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari Cogoleto, Crocefieschi, Genova, Isola del Cantone, Lumarzo, Mele, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Sestri Levante e Valbrevenna. A Sori chiusi asilo nido e scuola materna. Scuole chiuse in tutta la provincia di Savona, scuole chiuse in tutta la provincia della Spezia. Scuole aperte nella provincia di Imperia.

Venezia, torna l'acqua alta: previsto picco

Da domattina torna l’acqua alta nelel zone più basse del centro storico di Venezia. Il Centro Maree del Comune segnala infatti un picco di 105 centimetri alle ore 11.15, seguito da un altro picco di 95 centimetri poco prima di mezzanotte, alle 23.45. Una marea ancora maggiore è prevista venerdì 18: 115 centimetri alle 11.40. Lo stesso livello di marea sarà taoccato anche sabato 19, attorno a mezzogiorno. A queste quote, scontati nuovi sollevamenti delle paratie del Mose.

Le previsioni meteo: "Piogge un po' ovunque, nubifragi nel Nordovest"

"Nei prossimi giorni diffuso maltempo sull’Italia. Dopo questa prima perturbazione", per la giornata di oggi "arriverà, in rapida sequenza, un’altra perturbazione, che insisterà sull’Italia per tutta l’ultima parte della settimana", spiega intanto all'Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci di 'Meteo.it'.

Oggi quindi "nuvole su gran parte d’Italia con nuove piogge su tutto il Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; - continua Giuliacci - rischio di violenti nubifragi soprattutto al Nordovest e Toscana e venerdì altre piogge, ma a carattere più isolato e meno intense, al Nord, regioni tirreniche e Isole Maggiori".

"E sabato il maltempo trova nuovo vigore, con piogge diffuse e a tratti intense al Nordest, Lombardia, Levante Ligure e gran parte del Centro-Sud; - conclude Giuliacci - tempo in miglioramento, con piogge residue concentrate su Nordest ed estremo Sud. L’inizio della prossima settimana sarà probabilmente più stabile e asciutto".