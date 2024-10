Il maltempo sta facendo sentire i suoi effetti in Liguria, in particolare nel savonese, dove sono diversi i torrenti esondati e a rischio esondazione. A rompere gli argini il Ferrania e il Bormida, mentre si teme per il Nimbalto, a Loano. La situazione ha generato disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Genova, dove la circolazione è sospesa dalle 14 tra Loano e Pietra Ligure a causa delle condizioni meteo critiche. Il rischio di esondazione del torrente Nimbalto, nella zona di Savona, ha reso necessario il blocco precauzionale. La situazione più delicata si registra proprio in quell'area, colpita da forti piogge. Sono stati richiesti interventi da parte dei tecnici di Rfi per ripristinare la circolazione. I treni Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi.

Disagi al servizio di trasporto pubblico locale sono stati registrati ad Albenga dove la pioggia incessante ha provocato allagamenti in diverse zone della città, rendendo inagibile il sottopasso della ferrovia che collega viale Italia e viale Martiri. Di conseguenza, i bus di linea non possono raggiungere la fermata della stazione ferroviaria albenganese. Si prevede che la situazione rimanga critica fino a quando le condizioni meteorologiche non miglioreranno e le operazioni di bonifica degli allagamenti non saranno completate.