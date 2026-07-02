Temporali prima al Nord e poi al Sud ma l'estate non ha alcuna intenzione di cedere il passo

Dopo settimane di caldo asfissiante, il conto da pagare si è presentato sotto forma di fenomeni violenti. Caldo estremo e nubifragi non sono altro che le due facce della stessa medaglia: l'immenso calore accumulato nei bassi strati dell'atmosfera ha fatto da innesco per i temporali che hanno duramente colpito il Nord Italia. Ora, però, questo fonte temporalesco si sta spostando rapidamente verso le regioni del Centro-Sud.

Meteo oggi e domani

ILMeteo.it conferma come l'impulso temporalesco sia destinato a investire in pieno il Centro-Sud nel corso della giornata di oggi, giovedì 2 luglio. Esattamente come accaduto al Nord, la tantissima energia potenziale in gioco (gli alti valori di CAPE derivanti dal caldo preesistente) fornirà un carburante inesauribile alle celle temporalesche, che localmente potranno risultare di forte intensità. La traiettoria del maltempo seguirà un percorso ben definito da Nord verso Sud. I fenomeni più intensi si concentreranno inizialmente sulla Romagna, per poi estendersi rapidamente alle regioni centrali, colpendo Marche, Umbria, Toscana e Lazio. Entro il tardo pomeriggio e la serata, il fronte instabile raggiungerà il meridione, coinvolgendo in particolar modo la Campania e la Puglia. A causa degli accesi contrasti termici, non escludiamo affatto la possibilità che i temporali vengano accompagnati da grandinate e da forti raffiche di vento lineari.

Nella giornata di domani venerdì 3 luglio assisteremo ancora a una residua instabilità con ulteriori temporali concentrati principalmente al Sud. Si tratterà, tuttavia, dell'ultimo sussulto prima di una nuova, ennesima svolta atmosferica.

Quando torna il caldo

Ma l'estate non ha alcuna intenzione di cedere il passo. Già nel corso del prossimo weekend, l'anticiclone subtropicale africano proverà a riprendersi con forza lo spazio perduto. Ci attendiamo quindi un rapido ritorno a condizioni di stabilità: il sole tornerà a splendere su buona parte dei settori, accompagnato da un deciso e generalizzato aumento delle temperature.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 2 luglio - Al Nord: ultimi temporali sull’Emilia Romagna, più sole altrove. Al Centro: forti temporali a macchia di leopardo. Al Sud: forte instabilità con temporali sparsi su Puglia, Campania e Basilicata.

Domani, venerdì 3 luglio - Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: sole, acquazzoni su basso Lazio e bassa Sardegna. Al Sud: temporali a carattere irregolare, specie sui settori tirrenici.

Tendenza: nuova pulsazione dell’anticiclone africano dal weekend, caldo in aumento.