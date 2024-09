Il maltempo colpisce oggi l'Abruzzo, dove è scattata l'allerta meteo gialla: la pioggia manda in tilt Pescara con strade trasformate in fiumi e sottopassaggi allagati. Il sindaco Carlo Masci ha disposto, con un'ordinanza, l'apertura del Centro operativo comunale (Coc). Da questa mattina, per arginare i disagi e far fronte alle emergenze, a Pescara sono al lavoro Protezione civile, polizia locale e squadre di ambiente. "Siamo all'opera - dicono in municipio - per arginare le situazioni più difficili".

#Maltempo #Pescara, oltre 200 richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei #vigilidelfuoco e più di 30 interventi svolti dalle 12 di #oggi per allagamenti, infiltrazioni e danni d’acqua: 8 squadre al lavoro tra il capoluogo, Montesilvano e Spoltore [#17settembre 14.00] pic.twitter.com/ylS81qnzy9 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 17, 2024

Le operazioni sono coordinate dagli assessori comunali Massimiliano Pignoli e Cristian Orta, con il vice sindaco Maria Rita Carota, che hanno effettuato diversi sopralluoghi nelle zone più in difficoltà. Il maltempo colpisce anche altre zone della regione. Piogge torrenziali, strade allagate e impraticabili per via del maltempo anche a Montesilvano.

Un fulmine, questa mattina, durante un violento temporale, ha centrato la cupola della chiesa di Montepagano a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, creando uno squarcio. Nel Teramano, oltre che nel Pescarese, diversi centri sono stati colpiti con violenza dal maltempo, con danni e strade allagate come ad Alba Adriatica. Sono centinaia le richieste di soccorso giunte a forze dell'ordine e vigili del fuoco.