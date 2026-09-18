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Bomba d'acqua a Firenze, infiltrazione agli Uffizi: salvo il Bacco di Caravaggio

Caduti oltre 45 millimetri d'acqua in un'ora. L'infiltrazione ha schizzato il vetro esterno della vetrina protettiva del quadro

Bacco di Caravaggio - (Dal sito degli Uffizi)
Bacco di Caravaggio - (Dal sito degli Uffizi)
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18 settembre 2026 | 07.15
Paolo Martini
LETTURA: 1 minuti

Bomba d'acqua a Firenze giovedì 17 settembre (oltre 45 millimetri in un'ora). Acqua che si è infiltrata alla Galleria degli Uffizi, sotto il lucernario della sala dove sono accolti sette dipinti del Seicento tra i quali il Bacco di Caravaggio.

L'infiltrazione ha schizzato il vetro esterno della vetrina protettiva del Bacco. In seguito alle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere. La sarà regolarmente aperta fin dall'orario di apertura domani mattina.

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maltempo toscana firenze bomba d'acqa uffizi acqua caravaggio bacco maltempo firenze uffici bacco caravaggio
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