A causa di un violento temporale che ha colpito la scorsa notte la Valle d’Aosta, due frane si sono abbattute sulla strada regionale per Cogne in località Chevril ad Aymavilles. Il materiale caduto ha ostruito per circa 800 metri la strada regionale che al momento risulta chiusa in entrambi i sensi di marcia. Le frane hanno bloccato un’auto i cui occupanti sono stati soccorsi e portati in salvo dai vigili del fuoco. Al momento sono in corso sopralluoghi per verificare l’entità del movimento franoso.

“Nulla di grave o allarmante, la situazione è assolutamente sotto controllo”, dice all’Adnkronos Franco Allera, sindaco di Cogne. “A seguito di una bomba d’acqua si è verificata una colata detritica, si sta lavorando e penso nel pomeriggio la strada verrà riaperta”, spiega il primo cittadino evidenziando, però, che ulteriori temporali sono attesi nel pomeriggio.