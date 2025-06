"Mentre i bagnanti prendevano il sole, una ruspa e diversi operai, hanno sistemato in spiaggia una condotta, che probabilmente servirà per il ripascimento artificiale di questa spiaggia. E' accaduto a Porto Empedocle nella spiaggia del Caos, in pieno periodo di balneazione". E' la denuncia dell'associazione Mareamico di Agrigento.