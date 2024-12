Massimo Lopez è stato investito a Roma nel quartiere Flaminio da una moto pirata. L'incidente è successo venerdì scorso, ma nella mattina di oggi 2 dicembre l'attore ha condiviso sui social gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Massimo Lopez come sta

Massimo Lopez ha condiviso un video su Instagram in cui ha spiegato cosa è accaduto venerdì sera quando uno scooter lo ha investito mentre attraversava la strada e non si è fermato a prestare soccorso. "Faccio questo video per ringraziare tutti voi, tutti quelli che mi hanno scritto, telefonato e mandato messaggi di solidarietà per sapere delle mie condizioni di salute a seguito dell'incidente accaduto venerdì. Sono stato investito da uno scooter, ho avuto una piccola frattura al naso e alla mano, ma mi è andata di lusso poteva andare molto peggio", ha spiegato lo showman.

"È andata bene, il numero di targa è stato preso e la denuncia è stata fatta, devo stare così con la mano fasciata ma va bene. Grazie davvero a tutti di cuore", ha concluso l'attore che si è mostrato sui social con il volto tumefatto.