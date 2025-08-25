circle x black
Roma, accoltellato per il monopattino: grave 37enne

Ricoverato in codice rosso, ha riportato ferite alla guancia e al collo

Un monopattino, repertorio (Fotogramma/Ipa)
25 agosto 2025 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato sorpreso in strada e accoltellato al volto da un uomo che gli ha rubato il monopattino oggi, lunedì 25 agosto, a Roma. E' successo all'alba in viale Gottardo, in zona Pietralata. Vittima un bengalese di 37 anni, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini con ferite alla guancia e al collo e ricoverato in codice rosso, non in pericolo di vita.

Impegnati nelle indagini, e nella ricerca di telecamere che possano aver ripreso l'aggressione, i poliziotti del commissariato Fidene.

