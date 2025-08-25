circle x black
Strangolata in casa nel Salernitano, l'ex interrogato per ore. Il difensore: "E' affranto"

Il 36enne Christian Persico, rinchiuso nel carcere di Fuorni, è accusato di omicidio pluriaggravato

Tina Sgarbini e Christian Persico, foto dal profilo Fb di lui
Tina Sgarbini e Christian Persico, foto dal profilo Fb di lui
25 agosto 2025 | 17.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' durato circa due ore oggi, lunedì 25 agosto, l'interrogatorio di convalida del fermo di Christian Persico, l'ex compagno 36enne di Tina Sgarbini, la donna 47enne uccisa in casa a Montecorvino Rovella nel Salernitano. L'uomo, accusato di omicidio pluriaggravato e recluso nel carcere di Fuorni , ha risposto alle domande del gip.

Domani intanto la procura conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo della donna, che sarebbe stata strangolata in casa. "Il mio assistito è affranto – afferma all'Adnkronos il difensore del 36enne, l'avvocato Michele Gallo –. Già prima di essere fermato dai carabinieri ha tentato il suicidio. E' molto provato’’.

tina sgarbini uccisa uccisa in casa nel Salernitano femminicidio Salerno strangolata in casa
