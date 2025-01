McDonald’s presenta l’edizione 2025 di My Selection: eccellenza e qualità italiane nei nuovi burgers

L’impegno di McDonald’s per valorizzare il Made in Italy di qualità si rinnova con il ritorno della linea My Selection, giunta alla settima edizione. Presentata a Milano con un evento musicale e culinario, con la live performance a sorpresa di Joe Bastianich, che anche quest’anno ha selezionano i panini premium, My Selection 2025 prevede: il My Selection BBQ, un classico della linea che combina coleslaw e salsa BBQ con Aceto Balsamico di Modena Igp, il My Selection Asiago Dop & Bacon con salsa alle cipolle caramellate e il My Selection Speck & Salsa Radicchio e Mela, preparato con scamorza affumicata con latte italiano, Speck Alto Adige Igp, salsa con Radicchio di Chioggia Igp e Mela Alto Adige Igp.