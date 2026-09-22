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Donna di 40 anni trovata morta in un cortile a Messina, in carcere 22enne: ha confessato l'omicidio

Il giovane interrogato dal pm ha confermato di aver ucciso Melissa Echevarria, il cui cadavere era stato scoperto lo scorso 14 agosto

Donna di 40 anni trovata morta in un cortile a Messina, in carcere 22enne: ha confessato l'omicidio
22 settembre 2026 | 13.25
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Ha confessato il 22enne tunisino arrestato dalla Polizia a Messina per l'omicidio di Melissa Echevarria, la 40enne argentina trovata senza vita lo scorso 14 agosto. Il suo corpo, in avanzato stato di decomposizione, era stato trovato nel cortile adiacente a un immobile disabitato nel centro cittadino.

Stamani gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Messina su richiesta della Procura, a carico del giovane tunisino. Grazie all'analisi delle immagini degli impianti di sorveglianza della zona e ad alcuni testimoni, gli investigatori della Squadra mobile hanno scoperto che la serata dell’11 agosto scorso la vittima era entrata nel cortile della casa disabitata attraverso un foro ricavato in una recinzione, seguita a poca distanza da un uomo, che l’aveva rincorsa e raggiunta all'ingresso dell’area.

Dopo aver discusso con la donna, anche il 22enne era entrato nello spazio adiacente allo stabile in cui il 14 agosto successivo è stato rinvenuto il cadavere. Il giovane, detenuto da alcune settimane per altri fatti, interrogato dal pm ha confessato l’omicidio.

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omicidio Polizia omicidio messina cadavere messina omicidio Melissa Echevarria
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