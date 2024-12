Il bel tempo durerà poco in Italia. Freddo, pioggia e neve tornano prima di Natale in un quadro meteo che, da Milano a Roma, è destinato a peggiorare nel corso della settimana. L'alta pressione lascerà slazio a correnti fredde di origine polare, responsabili del guasto del tempo.

Fino a mercoledì, grazie all’anticiclone, l’atmosfera sarà quindi stabile su tutta l'Italia fa sapere iLMeteo.it. Se il sole sarà prevalente al Sud, sulle regioni adriatiche centrali, sulle Isole maggiori e sui settori alpini e prealpini, favorendo pure un clima mite di giorno, non sarà così sulla Pianura Padana, in Toscana, Liguria e a tratti anche in Umbria. Su queste zone i protagonisti saranno le nubi basse e/o le nebbie, queste anche persistenti con conseguenti temperature decisamente più basse.

Da giovedì in ogni caso cambierà tutto. Correnti molto fredde in partenza del Mare del Nord e ancor prima dal Circolo polare artico, scenderanno verso l’Europa per fare irruzione sul bacino del Mediterraneo tra giovedì e venerdì. Il tempo sarà destinato a peggiorare dapprima al Nord con piogge in pianura e neve a 1000 metri in montagna (giovedì) e poi al Centro-Sud (venerdì). La fase clou del maltempo sarà venerdì 20, il giorno prima del solstizio d’inverno. Le raffiche idi vento n qualche occasione potrebbero raggiungere anche i 90-100 km/h. Non si conteranno le mareggiate su gran parte delle coste. L’abbassamento delle temperature previsto farà sì che la neve possa cadere, anche abbondante sugli Appennini, sopra i 700 metri circa. Lungo le coste tirreniche e adriatiche sferzate dai venti impetuosi, si abbatteranno piogge battenti e locali grandinate.

Nel corso del weekend il tempo tenderà rapidamente a migliorare con le ultime precipitazioni al Sud (sabato) sempre nevose in collina.

Oggi, martedì 17 dicembre - Al Nord: più sole in montagna che in pianura. Al Centro: molte nubi in Toscana, soleggiato altrove. Al Sud: nubi irregolari.

Domani, mercoledì 18 dicembre -Al Nord: in pianura nubi basse o nebbie, pioviggine in Liguria, sole sui monti. Al Centro: cielo coperto su coste tirreniche, Umbria e Toscana. Al Sud: nubi basse sulle coste tirreniche.

Giovedì 19 dicembre - Al Nord: peggiora con piogge e neve sulle Alpi. Al Centro: sempre più coperto sulle Tirreniche con piogge in serata. Al Sud: cielo molto nuvoloso ovunque.

Tendenza: venerdì con la tempesta dell’equinozio, weekend con parziale miglioramento.