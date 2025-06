Dopo aver colpito il Nord, la goccia di aria fresca scivola verso Sud portando con sé temporali e calo termico fino in Sicilia e condizionando il meteo di mezza Italia. Finisce di fatto così la prima ondata di calore del 2025 su tutto il Paese.

Meteo oggi e domani

Nel dettaglio, le prossime ore di oggi mercoledì 18 giugno vedranno ancora il fiorire di locali temporali sulle regioni centrali e a tratti tra Campania, Basilicata e Puglia; al Nord, in Toscana e su Marche e Umbria la situazione sarà meno calda e in genere asciutta. Entro domani, giovedì 19 giugno, anche le estreme regioni meridionali saranno interessate da questa rinfrescata temporalesca: le temperature massime scenderanno anche in Sicilia sotto i 30 gradi. Gli ombrelli si apriranno specie in Basilicata, Campania e torneranno ad aprirsi anche a Roma dove alcuni rovesci potrebbero nuovamente colpire la città (soprattutto mercoledì pomeriggio).

Previsioni per il weekend

In tendenza, poi, il weekend dovrebbe veder tornare il sole quasi ovunque con un rialzo già diffuso della colonnina di mercurio al Centro-Nord (ma su valori accettabili), al contrario del Sud dove i valori termici sono previsti leggermente sotto la media del periodo. Purtroppo però l’anticiclone africano sembra essere intenzionato a ricordarci che anche la settimana 23-29 giugno potrebbe tornare a essere torrida o tanto afosa, questo mese di giugno sembra proprio infuocato.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 18 giugno - Al Nord: sole e aumento termico. Al Centro: temporali pomeridiani su Appennini e zone vicine, Lazio, sole altrove. Al Sud: numerosi temporali, forti sull’alta Sicilia.

Domani, giovedì 19 giugno - Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: soleggiato, temporali sul Lazio. Al Sud: temporali forti in Sicilia e sui rilievi.

Venerdì 20: Al Nord: sole e caldo ancora in aumento. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: temporali in Sicilia e sui rilievi.

TENDENZA: weekend con temporali al Nordovest e in Toscana sabato, domenica tutta soleggiata.