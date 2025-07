Domenica con più sole, poi sull'Italia arriva la tempesta di fine luglio. Da domani, lunedì 28 luglio arriverà una tempesta che provocherà venti forti, precipitazioni abbondanti con serio rischio di nubifragi.

Intanto la giornata di oggi domenica 27 luglio sarà caratterizzata da ampie schiarite e condizioni generalmente stabili su buona parte del nostro Paese. Il sole dominerà la scena per gran parte del giorno, rendendo l’atmosfera ideale per le attività all’aperto e per chi è in viaggio verso le località di villeggiatura sottolinea iLMeteo.it. Le uniche precipitazioni saranno relegate principalmente all’arco alpino dove, nel pomeriggio, potranno svilupparsi locali rovesci o brevi temporali, fenomeni tipici del periodo estivo legati al riscaldamento diurno. Da segnalare però il deciso rinforzo del vento: in particolare, si farà sentire il Maestrale, un vento che soffia da nord-ovest, noto per essere secco e a tratti anche burrascoso. Le raffiche potrebbero superare i 60 km/h, specialmente in Sardegna e lungo le coste del medio e basso Tirreno. Queste correnti provocheranno anche un sensibile calo delle temperature specie al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Le regioni più colpite dal maltempo

La tregua dalle piogge durerà davvero poco. Già dalla giornata di domani arriverà una vera e propria tempesta: sul comparto Nord Atlantico prenderà vita una vasta depressione che piloterà masse d'aria molto instabili e fresche verso il bacino del Mediterraneo. Queste correnti fresche, tuffandosi sui nostri mari, favoriranno la formazione di un insidioso ciclone che darà il via a una fase di intenso maltempo. Le regioni maggiormente esposte alla tempesta saranno: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 27 luglio - Al Nord: temporali sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: prevalenza di sole. Al Sud: prevalenza di sole, vento di Maestrale in rinforzo, meno caldo.

Domani, lunedì 28 luglio - Al Nord: forti temporali. Al Centro: temporali intensi, forti venti lungo le coste. Al Sud: prevalenza di sole.

Martedì 29 luglio - Al Nord: ultime piogge al Nordest. Al Centro: temporali specie su Marche e Abruzzo. Al Sud: piogge e temporali su basso Tirreno e Puglia.

TENDENZA: la pressione tende ad aumentare. Maggiori spazi soleggiati da nord a sud; temperature in media col periodo o leggermente sotto.