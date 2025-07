I due avrebbero iniziato a litigare in strada

Un uomo è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica a Fabrica di Roma (Viterbo), con l'accusa di aver ucciso il cognato durante una lite.

I due, di origini romene, avrebbero iniziato a litigare in strada e, secondo quanto ricostruito, il trentenne, poi arrestato, avrebbe colpito la vittima con calci, pugni e con una bottiglia uccidendolo. L'aggressore è stato rintracciato poco dopo dai Carabinieri e arrestato. Per la vittima, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare.