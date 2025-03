Sta per concludersi questo piacevole anticipo di primavera con una serie di perturbazioni atlantiche che porteranno piogge continue per almeno 8 giorni. Nelle prossime ore ancora bel tempo, con massime fino a 21-22°C. Le nuvole inizieranno già ad aumentare tra Sicilia e Sardegna mentre sul resto d'Italia il sole dominerà. Dalla sera rovesci più organizzati colpiranno il Cagliaritano; nella successiva notte questi fenomeni si estenderanno a macchia di leopardo sulla Sardegna centro-meridionale e diventeranno diffusi e forti in Sicilia. Qualche fenomeno intenso si verificherà anche in Calabria entro sabato. Sul resto del Paese il bel tempo regnerà incontrastato.

Dalla seconda parte di domenica, locali nubifragi sono previsti in Liguria mentre piogge diffuse colpiranno tutto il Nord-Ovest, la Sardegna e poi la Toscana sottolinea iLMeteo.it. Lunedì, in una vera e propria escalation del maltempo, avremo altri nubifragi ancora più pericolosi tra Liguria di Levante, Alta Toscana e Triveneto; sulle Alpi la neve cadrà abbondante oltre i 1400 metri mentre le piogge si estenderanno a tutto il versante tirrenico, risparmiando in parte solo il versante ionico, la Sicilia e le regioni adriatiche centro-meridionali.

Oggi, giovedì 6 marzo - Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: bel tempo prevalente; peggiora in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, peggiora in Sicilia.

Domani, venerdì 7 marzo. Al Nord: bel tempo e clima primaverile. Al Centro: sole; piogge in Sardegna. Al Sud: nubi sparse, piogge diffuse su Sicilia e bassa Calabria.

Sabato 8 marzo - Al Nord: soleggiato a tratti velato e clima primaverile. Al Centro: velato a tratti nuvoloso e clima primaverile. Al Sud: residue piogge specialmente sulle regioni ioniche.

Tendenza: piogge in arrivo domenica sera.