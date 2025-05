Weekend con tempo soleggiato, ma non ovunque. Un vasto ciclone resterà bloccato per altri 3 giorni, in modo anomalo, sopra la Polonia e riuscirà a creare un po’ di instabilità anche sull’Italia spingendo da Nord masse d’aria più instabili verso il nostro Paese con la sviluppo di alcuni temporali improvvis.

Previsioni meteo oggi e domani

Nel dettaglio, la prima parte di oggi sabato 17 maggio vedrà qualche addensamento in più sulla Toscana, sul Triveneto e in Calabria con possibili isolati rovesci. Nel pomeriggio l’aria instabile polacca favorirà ancora qualche breve scroscio sulle medesime aree e anche sul resto delle regioni centrali, soprattutto nelle zone interne appenniniche. In sintesi, avremo qualche acquazzone specie al Centro e sul Triveneto nelle ore pomeridiane, non escluso però anche al mattino. Le temperature massime tenderanno a salire fino a 24-25°C, ma resteranno localmente sotto la media climatologica al Sud sottolinea iLMeteo.it.

Domani, domenica 18 maggio sarà più stabile e più soleggiata: al più, si prevedono locali piovaschi in Friuli Venezia Giulia e i consueti temporali di calore in montagna, ma tutto sommato avremo una bella giornata con temperature in aumento su tutto il Paese, con punte di 26-27°C da Nord a Sud.

Sarà l’inizio dell’estate Italiana? Assolutamente no, l’anticiclone rimarrà un miraggio anche la prossima settimana. L’alta pressione, quella stabile e determinata della stagione estiva, dorme ancora beatamente nel cuore dell’Africa e sull’arcipelago delle Azzorre e non ha intenzione di espandersi verso di noi. In pratica, almeno fino alla fine di maggio, non si prevedono fasi stabili e calde sul nostro Paese, se non per qualche rapida fiammata di poche ore al Sud; anzi, una nuova perturbazione, sfruttando la pigrizia dell’alta pressione, si tufferà martedì nel Mediterraneo e porterà maltempo sull’Italia da mercoledì e per alcuni giorni.

Le temperature

La temperatura media di maggio, alla fine, risulterà quasi sicuramente più fredda della norma, ma ricordiamoci che un singolo mese non costruisce il clima annuale di un Paese: l’estate sarà senz’altro ancora una volta calda e africana.

Nel dettaglio

Oggi, sabato 17 ,aggio - Al Nord: più soleggiato salvo locali rovesci sulle Alpi. Al Centro: più soleggiato salvo temporali sugli Appennini. Al Sud: qualche pioggia in Calabria.

Domani, domenica 18 maggio - Al Nord: sole e caldo prevalenti. Al Centro: spesso soleggiato. Al Sud: soleggiato salvo locali rovesci.

Lunedì 19 maggio - Al Nord: sole e locali rovesci. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e caldo.

TENDENZA: perturbazione atlantica da mercoledì, prima al Centro-Nord poi al Sud.