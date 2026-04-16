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Meteo, settimana pazza da lunedì: pioggia, sole e poi temporali sul 25 aprile

Nei prossimi giorni si alterneranno maltempo e alta pressione, un ribaltone dopo l'altro

Una giornata di pioggia
Una giornata di pioggia
17 aprile 2026 | 00.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pioggia, poi sole e caldo, quindi ancora maltempo. Il quadro meteo della prossima settimana in Italia, secondo le previsioni, si presenta a dir poco movimentato con una serie di ribaltoni verso il 25 aprile da Nord al Sud, da Milano a Roma in particolare. Il periodo a dir poco instabile si apre lunedì 20 aprile con l'arrivo di un fronte temporalesco destinato a dare il via ad una fase decisamente dinamica. Come sottolinea ilmeteo.it, i temporali colpiranno inizialmente il Nord e in particolare Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Quindi, il maltempo colpirà anche il Centro con pioggia intensa e con il rischio di grandine. Nel pomeriggio, temporali possibili anche sulle regioni di Nord Ovest. Nessuna sostanziale variazione nella giornata di martedì 21 aprile: pioggia sull'arco alpino centro-orientale e, scendendo verso Sud, su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Ombrelli a portata di mano anche in altre zone del Centro Nord: la pressione infatti si manterrà piuttosto bassa, favorendo una certa instabilità, peraltro tipica della Primavera.

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Il maltempo concederà un break da mercoledì 22 Aprile con il ritorno dell'alta pressione e del sole. Gli unici disturbi saranno limitati alle Alpi e alle Prealpi, nonché alle zone interne del Centro, dove potrebbero svilupparsi i classici temporali pomeridiani. Nei giorni successivi il tempo si manterrà in generale stabile, con prevalenza di sole e con temperature in leggero aumento. Troppo presto, però, per parlare di una duratura inversione di tendenza. Il weekend del 25 e 26 aprile, l'ultimo del mese, sarà condizionato da una perturbazione in discesa dal Nord Europa: l'ondata di maltempo, con il ritorno di pioggia e temporali, si 'candida' a colpire anche l'Italia.

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meteo italia previsioni meteo roma previsioni meteo milano
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